Report stasera: anticipazioni e inchieste puntata 7 dicembre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 7 dicembre 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. Vediamo insieme cosa ci aspetta.

Le Inchieste della puntata

Il programma, condotto da Sigfrido Ranucci, presenta quattro inchieste che spaziano dalle spese olimpiche esorbitanti ai conflitti politici regionali, fino alla sicurezza alimentare e alla gestione dei beni confiscati alla mafia.

“Cantiere Cortina” (di Claudia Di Pasquale, con Norma Ferrara, Celeste Gonano e Giulia Sabella)

L’inchiesta analizza le Olimpiadi di Cortina, originariamente promesse come “a impatto zero” con un budget contenuto. Il reportage ricostruisce l’impressionante lievitazione dei costi, che ha superato i 3,8 miliardi di euro. Vengono sollevati dubbi sulla sostenibilità dell’evento, con molte opere che rischiano di non essere completate prima dell’inizio dei Giochi. L’obiettivo è rispondere alla domanda cruciale: l’edizione sarà davvero sostenibile o rappresenta l’ennesima occasione sprecata a causa della gestione dei fondi?

“Fratelli coltelli” (di Giulia Presutti con Samuele Damilano)

Il servizio si concentra sul terremoto politico in Sicilia che ha coinvolto Fratelli d’Italia. A seguito delle tensioni interne e di un’inchiesta che ha toccato il presidente dell’ARS Gaetano Galvagno e l’assessora Elvira Amata, Giorgia Meloni è intervenuta inviando un commissario. La rottura tra il deputato regionale Carlo Auteri (uscito dal partito) e il parlamentare nazionale Luca Cannata è sintomo di un conflitto più profondo all’interno della destra siciliana. L’inchiesta mira a svelare alleanze, divisioni e strategie dietro questa sfida interna.

“Allerta alimentare” (di Giulia Innocenzi, con Greta Orsi)

L’allarme sulla carne entra nella sua fase più critica. Dopo la consegna di etichette e documenti all’Ats Valpadana, è scattato il ritiro della carne scaduta rimessa in commercio dal macello Bervini, con un fascicolo ora in mano alla procura di Mantova. L’inchiesta segue la filiera per tracciare dove sia finita la carne e per capire i ritardi nei controlli ufficiali che hanno permesso tale pratica.

Lab Report: “Confiscati e abbandonati” (di Lucina Paternesi, con Cristiana Mastornicola)

L’attenzione si sposta sulla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Ad Aci Castello, un lido sottratto alla mafia è ancora in attesa di assegnazione da parte dell’Agenzia nazionale, nonostante un progetto comunale per renderlo un bene collettivo. Questo caso non è isolato: in Italia, 25mila beni confiscati sono spesso lasciati a degradare per anni a causa di burocrazia e mancanza di fondi. Il servizio raccoglie storie e criticità di un immenso patrimonio che rimane tristemente inutilizzato.

Report in tv streaming

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.