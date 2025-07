Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 9 luglio 2025, si occuperà dei casi che seguono.

I genitori di Anastasia sono a Roma per visitare i luoghi dove la figlia Anastasia e la nipotina Andromeda sono state abbandonate. Federica Sciarelli conduce uno speciale di “Chi l’ha visto?” dedicato al delitto di Villa Pamphili. “Nostra figlia era laureata e aveva un ottimo lavoro a Mosca,” racconta la madre di Anastasia, che ha lasciato un peluche nel parco. “Poi, in vacanza a Malta, si è innamorata di Rexal: non avevamo capito che fosse un mostro.” La loro toccante testimonianza in diretta a “Chi l’ha visto?”.

Inoltre, il caso di Chiara Poggi: due sedie davanti alla TV accesa. Era un programma televisivo o un videogioco? A “Chi l’ha visto?” il colonnello Gennaro Cassese, tra i primi a entrare nella villetta di Garlasco, racconta i dettagli.

Infine, la scomparsa di Clara Rossignoli da Legnago: il nipote e la sua ex compagna Erica sono indagati per omicidio e occultamento di cadavere. Erica, però, si dichiara del tutto estranea ai fatti e condivide la sua versione a “Chi l’ha visto?”.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

