Questa sera, mercoledì 9 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Una ragazza e il suo sogno. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Una ragazza e il suo sogno – Trama

Una ragazza e il suo sogno (titolo originale: What a Girl Wants) è un film del 2003, una commedia romantica e familiare diretta da Dennie Gordon.

Daphne Reynolds (Amanda Bynes), una vivace diciassettenne americana, vive a New York con la madre Libby (Kelly Preston), una cantante di matrimoni. Non ha mai conosciuto suo padre, Henry Dashwood (Colin Firth), un aristocratico britannico, a causa di un inganno ordito dal consigliere di famiglia Alistair Payne (Jonathan Pryce), che anni prima separò i suoi genitori per questioni sociali e politiche.

Decisa a incontrare il padre, Daphne parte per Londra dopo il diploma. Scopre che Henry è un politico in corsa per le elezioni e prossimo al matrimonio con Glynnis (Anna Chancellor), che ha una figlia, Clarissa. A Londra, Daphne si scontra con le rigide convenzioni dell’alta società, ma conquista la simpatia di alcuni, tra cui la nonna Jocelyne (Eileen Atkins) e Ian (Oliver James), un giovane musicista di cui si innamora. Nonostante i tentativi di adattarsi, Daphne si rende conto che essere se stessa è più importante. La sua presenza sconvolge la vita di Henry, che alla fine scopre la verità sul passato e sceglie di seguire il cuore, rinunciando alla carriera politica per riunirsi alla sua vera famiglia.

Una ragazza e il suo sogno – Cast

Amanda Bynes – Daphne Reynolds

Colin Firth – Henry Dashwood

Kelly Preston – Libby Reynolds

Eileen Atkins – Jocelyne Dashwood

Anna Chancellor – Glynnis Payne

Jonathan Pryce – Alistair Payne

Oliver James – Ian Wallace

James Greene – Percy

Peter Reeves – Sir John Dashwood

Soleil McGhee – Daphne (giovane)

