Bla Bla Baby, film su Rai1: trama, attori e cast

Questa sera, mercoledì 13 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Bla Bla Baby – un film-commedia italiano con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Bla Bla Baby – Trama

Bla Bla Baby è un film commedia italiano del 2022 diretto da Fausto Brizzi. Il film racconta la storia di Luca (Alessandro Preziosi), un uomo di quarantacinque anni che è costretto a lavorare in un asilo nido per poter pagare le spese legali del suo divorzio.

Luca è un uomo cinico e pessimista, che non ha mai voluto figli. Tuttavia, quando si trova a lavorare con un gruppo di bambini di tre anni, inizia a cambiare idea. I bambini, con la loro innocenza e la loro spontaneità, riescono a fargli vedere il mondo da una nuova prospettiva.

Nel frattempo, Luca inizia a conoscere Silvia (Matilde Gioli), una giovane donna che lavora anche lei all’asilo nido. Silvia è una donna solare e positiva, che riesce a far sorridere Luca. Tra i due inizia a nascere un’attrazione, ma Luca è ancora troppo spaventato dall’idea di innamorarsi.

Bla Bla Baby – Cast

Il cast principale include:

Alessandro Preziosi: Luca

Matilde Gioli: Silvia

Massimo De Lorenzo: Ivano

Maria Di Biase: Celeste

Chiara Noschese: Doriana

Cristiano Caccamo: Mattia De Bortoli

Nicolas Vaporidis: Marco

Nina Torresi: Marta