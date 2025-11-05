Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 5 novembre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.20. La puntata di oggi, mercoledì 5 novembre 2025, si occuperà dei casi che seguono.

Dopo un anno di silenzio, una donna scomparsa riabbraccia i suoi. Non dice il nome – è ancora troppo fragile – ma il suo ritorno è il primo raggio di luce in una serata che parla di buchi neri e di speranze ostinate.

Da Torino, in diretta, Roberta Carassai stringe il microfono come se fosse l’ultima fotografia di suo figlio Alessandro Venturelli. Cinque anni fa, il 5 dicembre 2020, il ragazzo di Sassuolo litiga con i genitori e sparisce nel nulla. Da allora Roberta ha trasformato il dolore in un’associazione, Nostos, e in un mantra: «È vivo».

Sabato 1° novembre una telefonata la fa tremare: «L’ho visto vicino al Duomo, tra via Milano e via XX Settembre. Si chiama Alessandro, chiede solo cibo». Nei giorni successivi arrivano sessanta chiamate. Qualcuno giura: «È lui». Qualcun altro: «È un senzatetto che gli somiglia». Roberta è già partita per il capoluogo piemontese. «Se è mio figlio, lo riconosco dal tatuaggio sul braccio». Federica Sciarelli le passa la linea: «Roberta, cosa diresti ad Alessandro se ci stesse guardando?». Lei, senza esitare: «Torna a casa. Ti aspetto con la pasta al pomodoro».

Poi il caso che ha gelato Milano. Piazza Gae Aulenti, lunedì mattina: Anna Laura Valsecchi, 43 anni, cammina verso l’ufficio di Finlombarda. Un uomo la segue, estrae un coltello da cucina e la colpisce alla schiena. Lei urla, crolla in una pozza di sangue. Le telecamere riprendono tutto. I carabinieri diffondono il fotogramma: giacca scura, scarpe da ginnastica. Pochi minuti dopo squilla il telefono della centrale: «È mio fratello gemello». La sorella di Vincenzo Lanni, 59 anni, bergamasco, lo riconosce al volo.

Dieci anni fa aveva già accoltellato due pensionati a Villa di Serio e Alzano, confessando: «Volevo uccidere una donna per punire il mondo». Era uscito da una comunità di recupero nel Varesotto, era arrivato a Milano con un solo pensiero. I carabinieri lo trovano in un hotel di via Vitruvio. Lui confessa: «L’ho colpita perché rappresentava il potere economico». Anna Laura è ancora in prognosi riservata, ma lotta.

E infine la storia che sembra un film. Malcolm, musicista della Guyana, muore in Svezia durante il Covid. Nel testamento lascia tutto a un figlio avuto nel 1958 a Trieste da una ragazza italiana conosciuta a Londra. Non l’ha mai riconosciuto, ma sul letto di morte chiede alla moglie Mona: «Trovatelo». Per quattro anni gli appelli di Chi l’ha visto? rimbalzano tra Trieste e Padova senza esito.

Poi, il 4 novembre, arriva una mail: «Sono io quel bimbo della foto in bianco e nero. Mi chiamo Marco (o forse Michael). Non sapevo di avere un padre».

Stasera, per la prima volta, lo vedremo in faccia. Mona, dall’altra parte dello schermo, piange: «Malcolm può riposare». Il notaio svedese ha già pronto l’asse ereditario. Il figlio mai riconosciuto firmerà domani.

