Video l’Eredità 5 novembre 2025: Simona di Pavia vince 41.250 euro

L’Eredità di mercoledì 5 novembre 2025. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, anche quest’anno condotta da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, è Simona di Pavia.
Simona era insegnante di matematica e fisica e ora è in pensione. Al suo primo tentativo è riuscita ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 41.250 euro. Bravissima!
Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!).
Video L’Eredità del 5-11-2025
La soluzione della puntata è: PARTENZA.
