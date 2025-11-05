Video l’Eredità 5 novembre 2025: Simona di Pavia vince 41.250 euro

Simona era insegnante di matematica e fisica e ora è in pensione. Al suo primo tentativo è riuscita ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 41.250 euro. Bravissima!

