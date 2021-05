Montalbano, questa sera La danza del gabbiano: la trama, il cast ed il finale

La danza del gabbiano è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 21 marzo 20118 ed in replica il 18 maggio 2021. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, alle prese con la sparizione di uno dei suoi uomini più fedeli.

La danza del gabbiano, trama

Dopo essersi svegliato ed aver assistito alla lenta agonia e morte di un gabbiano, Montalbano corre in Commissariato, dove un uomo sospetta che due dei pescherecci di cui è proprietario siano coinvolti in un traffico di droga. Subito dopo, arriva Carmine (Sebastiano Rapisarda), il padre di Fazio (Peppino Mazzotta), preoccupato perché il figlio è dalla sera prima che non si fa sentire.

Montalbano sospetta che l’uomo abbia intrapreso un’indagine per conto suo e che qualcosa sia andato male. Al porto, però, lui e Mimì (Cesare Bocci) ricevono una soffiata secondo cui Fazio è stato avvistato sul monte Scibetta con alcuni uomini vicini ad un pozzo. Giunti sul posto, i due controllano dentro il pozzo, e vi trovano due cadaveri, ma non Fazio, che invece si trova in una caverna, ferito e spaventato.

Fazio racconta di essersi recato sul monte per incontrare Filippo Manzella (Marco Paolo Tucci), un suo amico d’infanzia che lo aveva chiamato, ma una volta giunto sul posto ha trovato degli uomini che hanno provato invano a gettarlo nel pozzo. Manzella, però, è una delle vittime trovate al suo interno.

La danza del gabbiano, finale

-Attenzione: spoiler-

Montalbano perquisisce la casa di Manzella, dove trova un messaggio per lui: l’uomo temeva potesse succedergli qualcosa perché, con il suo telescopio, aveva scoperto un traffico di droga al porto capitanato da Franco Sinagra, compagno della transessuale Giovanna (Morgana Gargiulo), che anche lui frequentava. Al protagonista basta ottenere il mandato per perquisire la casa di Sinagra e, trovando il telescopio di Manzella, capire che è stato lui ad ucciderlo.

La danza del gabbiano, cast

Ecco il cast de La danza del gabbiano:

strong>Luca Zingaretti: Salvo Montabano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Roberto Nobile: Nicolò Zito

Katharina Böhm: Livia

Marcello Perracchio: Dottor Pasquano

Morgana Gargiulo: Giovanna Lonero

Ilenia Maccarrone: Angela

Sebastiano Rapisarda: Carmine Fazio

Giuseppe Di Maura: medico

Alfredo Libassi: Vittorio Carmona

Raimondo Todaro: agente Sassu

Marco Paolo Tucci: Filippo Manzella

Ornella Giusto: signora Sinagra

Raniela Ragonese: moglie di Enzo

Concetta Lazzaro: infermiera

Domenico Munzone: latitante

Massimo Procopio: Adolfo Rizzica

Matilde Piana: Matilde

Lorenza Veronica: Veronica

La danza del gabbiano, streaming

E’ possibile vedere La danza del gabbiano in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.