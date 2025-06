Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 4 giugno 2025, si occuperà dei casi che seguono.

La morte di Chiara Poggi: Gli inquirenti tengono aperte tutte le piste e hanno acquisito gli atti del processo relativo allo scandalo del Santuario della Bozzola. Quali eventi si verificavano nel santuario e perché due uomini sono stati condannati per estorsione? Uno di loro, ora latitante, ha rilasciato dichiarazioni a “Chi l’ha visto?” nella puntata in onda mercoledì 4 giugno alle 21:20 su Rai 3.

Liliana Resinovich: La Procura di Trieste ha disposto nuovi accertamenti, focalizzandosi sul cordino che legava i sacchetti attorno al capo di Liliana, su quello che univa le tre chiavi nella sua borsetta e su un braccialetto tagliato, particolarmente caro a Liliana, identico a quelli donati alla cognata e alla nipote.

Clara Rossignoli: La nonna scomparsa da Legnago è al centro di un caso con testimonianze contrastanti fornite dal nipote e dalla sua ex compagna, entrambi indagati per omicidio. Nuove rivelazioni emergono a “Chi l’ha visto?”.

Denisa: La giovane svanita da un residence a Prato è oggetto di indagini. Un avvocato, indagato per sequestro di persona in concorso con ignoti, sostiene di essere amico della madre e di non conoscere Denisa. Gli inquirenti stanno analizzando gli spostamenti dei suoi cellulari per scoprire dove sia.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l'ha visto? alle 21.15 su Rai3.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987

