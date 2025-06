Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 4 giugno 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film La guerra di domani. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La guerra di domani – Trama

La guerra di domani (The Tomorrow War) è un film di fantascienza e azione del 2021, diretto da Chris McKay.

Nel dicembre 2022, durante la finale dei Mondiali di calcio, un varco temporale si apre e soldati dal 2051 avvertono che l’umanità sta perdendo una guerra contro una razza aliena letale, che nel 2048 sterminerà quasi tutta la popolazione terrestre. Per scongiurare l’estinzione, civili e soldati del presente vengono reclutati tramite il “cronotrasporto” per combattere nel futuro. Dan Forester (Chris Pratt), insegnante di biologia ed ex Berretto Verde, viene arruolato.

Determinato a salvare il mondo per sua figlia, si unisce a una scienziata (Yvonne Strahovski) e al padre James (J.K. Simmons), da cui si era allontanato, in una missione per riscrivere il destino dell’umanità. Scoprono che gli alieni potrebbero essere sulla Terra da secoli, nascosti nei ghiacci, e cercano una tossina per eliminarli prima che la guerra inizi.

La guerra di domani – Cast

Chris Pratt: Dan Forester, insegnante ed ex militare.

Yvonne Strahovski: Col. Muri Forester, brillante scienziata.

J.K. Simmons: James Forester, padre di Dan, ingegnere cospirazionista.

Betty Gilpin: Emmy Forester, moglie di Dan.

Sam Richardson: Charlie, ricercatore e amico di Dan.

Jasmine Mathews: Tenente Hart, soldato del futuro.

Edwin Hodge: Dorian, combattente veterano.

Ryan Kiera Armstrong: Muri Forester da bambina.

Keith Powers: Maggiore Greenwood.

Mary Lynn Rajskub: Norah.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram