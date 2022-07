Storie straordinarie su Real Time: orari e puntate in streaming

Storie straordinarie è un programma che racconta vicende realmente accadute a persone affette da malattie, così forti da riscattare se stessi per una nuova vita.

Il programma in questione va in onda su Real Time, visibile sul canale 31 del digitale terrestre e in streaming sul suo sito ufficiale. Per la precisione, viene trasmessa una puntata (della durata di circa 45 minuti) ogni settimana alle ore 4.50, nella notte tra il mercoledì e il giovedì.

Storie straordinarie: puntate

Qui di seguito l’elenco completo delle puntate di Storie Straordinarie.

Stagione 1

Le ragazze senza età

La donna bambina

Vita da Hulk

La testa di mio figlio continua a crescere

Le mie gambe giganti

I ragazzi più alti del mondo

Il bambino con la testa all’ingiù

Stagione 2

Quando i chili tornano

Unite per la vita

Prigionieri del peso

Un nuovo volto per Yulce

Transgender e obesi

La donna che mangiava la casa

Un nuovo volto per Erick

Baby bodybuilders

Unite per la vita: i 16 anni di Abby e Brittany

L’uomo di 450 chili – parte 1

Disastri di chirurgia bariatrica

Gravidanze multiple

Gravidanza plurigemellari

Il mio gemello diverso

Mio figlio è bipolare

L’uomo di 450 chili – parte 2

Una nuova pelle per Connie

Stagione 3

100 orgasmi al giorno

Siamesi: unite da 10 anni

Storie straordinarie episodi in streaming

Tutti gli episodi di tutte le stagioni di Storie straordinarie sono visibile in streaming su Discovery+, il servizio in abbonamento che permette di accedere alla programmazione in diretta e al catalogo dei contenuti on demand di Discovery Italia.