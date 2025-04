Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 30 aprile 2025, si occuperà dei casi che seguono.

Il caso Liliana Resinovich: il mistero sulla morte di Liliana Resinovich si infittisce. Sebastiano Visintin, marito della donna e indagato per omicidio, rafforza il suo team legale con due nuovi esperti, alimentando una vera e propria battaglia di consulenze. La perizia dell’antropologa forense Cristina Cattaneo, pur non escludendo del tutto il suicidio, propende per l’ipotesi dell’omicidio. Chi è l’uomo con la coppola avvistato nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste prima del ritrovamento del corpo di Liliana? Nuovi video e testimonianze inedite saranno al centro della puntata condotta da Federica Sciarelli.

La scomparsa di Gina: il 6 aprile 2025, Gina scompare da Ceglie Messapica. Un video di quel giorno mostra le sue ultime immagini: la donna cammina rapidamente, quasi correndo. Dove era diretta? Cosa stava accadendo? “Chi l’ha visto?” indaga su questa enigmatica sparizione.

Il dramma di Daniele: la tragica morte del giovane con una Bibbia tatuata sul petto, Daniele, poteva essere evitata? Il programma torna sul caso, ribadendo l’importanza di accogliere immediatamente le denunce di scomparsa, senza ritardi o pregiudizi che le classifichino come volontarie, indipendentemente dal comune di residenza.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987

