Questa sera, mercoledì 30 aprile, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Mission Impossible – Protocollo Fantasma. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Mission Impossible – Protocollo Fantasma – Trama

Mission: Impossible – Protocollo Fantasma (titolo originale Mission: Impossible – Ghost Protocol), film d’azione del 2011 diretto da Brad Bird, è il quarto capitolo della saga con Tom Cruise, è noto per le spettacolari sequenze d’azione e l’ambientazione globale.

Ethan Hunt (Tom Cruise), agente dell’IMF (Impossible Mission Force), è incarcerato in una prigione di Mosca per una missione segreta. Evade con l’aiuto dei suoi colleghi Benji Dunn (Simon Pegg) e Jane Carter (Paula Patton), ma subito dopo l’evasione, una bomba distrugge il Cremlino. L’attacco è attribuito all’IMF, che viene disconosciuta dal governo statunitense, attivando il “Protocollo Fantasma”: l’agenzia è sciolta e i suoi membri devono operare senza supporto ufficiale.

Ethan e la sua squadra, a cui si unisce l’analista William Brandt (Jeremy Renner), sono accusati di terrorismo e devono agire da soli per scovare il vero colpevole, il terrorista nucleare Kurt Hendricks (Michael Nyqvist), noto come “Cobalto”. Hendricks pianifica di scatenare una guerra nucleare globale rubando codici di lancio russi e attivando un missile. La caccia li porta da Dubai, dove Ethan scala il Burj Khalifa in una scena iconica, a Mumbai, tra inseguimenti mozzafiato, gadget high-tech e doppi giochi.

Con il tempo che scorre, la squadra deve fermare Hendricks e sventare l’apocalisse, mentre affronta tensioni interne e il sospetto che Brandt nasconda un segreto legato al passato di Ethan. Il film si distingue per l’azione adrenalinica, le coreografie spettacolari e un mix di suspense e umorismo, culminando in un finale al cardiopalma.

Mission Impossible – Protocollo Fantasma – Cast

Tom Cruise (Ethan Hunt): Protagonista e produttore, Cruise esegue personalmente molte delle acrobazie, inclusa la scalata del Burj Khalifa, girata senza controfigura a 828 metri d’altezza. La sua dedizione fisica e il carisma rendono Ethan un eroe memorabile.

Jeremy Renner (William Brandt): Interpreta l’analista dell’IMF con un passato misterioso. Renner, noto per The Hurt Locker, aggiunge profondità e un tocco di vulnerabilità al gruppo.

Simon Pegg (Benji Dunn): Tecnico geniale e comic relief, Pegg porta leggerezza e simpatia, consolidando il suo ruolo nella saga dopo il debutto in Mission: Impossible III.

Paula Patton (Jane Carter): Agente operativa e combattente, Patton offre una performance intensa, con scene d’azione fisicamente impegnative e un arco emotivo legato alla perdita di un collega.

Michael Nyqvist (Kurt Hendricks): L’antagonista, un fisico nucleare con piani apocalittici. Nyqvist, star di Uomini che odiano le donne, dona al villain una freddezza calcolatrice.

Léa Seydoux (Sabine Moreau): Una sicaria spietata coinvolta nel traffico di codici nucleari. Seydoux, futura star di Spectre, spicca in un ruolo breve ma d’impatto.

Anil Kapoor (Brij Nath): Un magnate indiano coinvolto nella trama, interpretato dalla star di Bollywood in un cameo appariscente.

Josh Holloway (Trevor Hanaway): Agente IMF che appare brevemente, noto per il ruolo di Sawyer in Lost.

Tom Wilkinson (Segretario IMF, non accreditato): Cameo di lusso come figura governativa.

Ving Rhames (Luther Stickell): Breve apparizione del veterano della saga, che tornerà in capitoli successivi.

