Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 30 aprile 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raiuno, va in onda il film Dirty Dancing. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Dirty Dancing – Trama

Dirty Dancing – Balli proibiti, film cult del 1987 diretto da Emile Ardolino.

Ambientato nell’estate del 1963, il film segue Frances “Baby” Houseman, una diciassettenne idealista e intelligente, in vacanza con la sua famiglia benestante in un resort nelle Catskill Mountains, New York. Baby (Jennifer Grey) è annoiata dalla routine del villaggio turistico fino a quando non scopre un mondo di balli sensuali e “proibiti” tra i dipendenti del resort.

Qui incontra Johnny Castle (Patrick Swayze), un carismatico istruttore di ballo che lavora con la sua partner Penny Johnson (Cynthia Rhodes). Quando Penny è costretta a rinunciare a un’esibizione a causa di una gravidanza indesiderata, Baby si offre di sostituirla, iniziando a prendere lezioni di ballo da Johnny. Durante gli allenamenti, tra i due nasce una storia d’amore passionale, ostacolata dalle differenze sociali e dall’opposizione del padre di Baby, il dottor Jake Houseman (Jerry Orbach), che disapprova Johnny ritenendolo responsabile della gravidanza di Penny.

La storia culmina con l’iconico ballo finale sulle note di (I’ve Had) The Time of My Life, in cui Baby e Johnny dimostrano il loro amore e talento, superando pregiudizi e barriere sociali. La trama, pur semplice, è resa indimenticabile dalle coreografie di Kenny Ortega, dalla colonna sonora premiata con Oscar e Golden Globe, e da frasi cult come “Nessuno può mettere Baby in un angolo”.

Dirty Dancing – Cast

Patrick Swayze (Johnny Castle): Interpreta l’affascinante e talentuoso maestro di ballo, un ruolo che lo consacrò come sex symbol degli anni ’80. La sua abilità nella danza e l’intensità emotiva sono centrali al successo del film. Swayze, già ballerino professionista, portò autenticità alle coreografie.

Jennifer Grey (Frances “Baby” Houseman): Nel ruolo della giovane protagonista, Grey offre una performance autentica, trasformandosi da ragazza timida a donna sicura. La sua chimica con Swayze è palpabile, nonostante i due avessero avuto divergenze sul set di Alba rossa (1984). Grey, che aveva 27 anni durante le riprese, convinse i produttori nonostante fosse considerata “troppo vecchia” per il ruolo.

Jerry Orbach (Dr. Jake Houseman): Interpreta il padre di Baby, un chirurgo rispettato ma protettivo, che rappresenta le tensioni di classe nel film. Orbach, noto per ruoli in Law & Order, aggiunge profondità al personaggio.

Cynthia Rhodes (Penny Johnson): La partner di ballo di Johnny, il cui dramma personale spinge Baby a entrare nel mondo della danza. Rhodes, ballerina professionista, brilla nelle scene di ballo.

Kelly Bishop (Marjorie Houseman): Interpreta la madre di Baby, un ruolo inizialmente assegnato a Lynne Lipton, ma preso da Bishop dopo che Lipton si ammalò. Bishop, ex ballerina e attrice premiata per A Chorus Line, aggiunge un tocco di eleganza.

Jane Brucker (Lisa Houseman): La sorella maggiore di Baby, frivola e vanitosa, che contrasta con il carattere idealista della protagonista.

Jack Weston (Max Kellerman): Il proprietario del resort, figura che incarna le dinamiche sociali dell’epoca.

Lonny Price (Neil Kellerman): Il nipote di Max, che corteggia Baby senza successo.

Paula Trueman (Mrs. Schumacher): Un’ospite del resort, coinvolta in una piccola sottotrama.

Wayne Knight (Stan): Il direttore sociale del resort, un ruolo minore per l’attore poi noto per Seinfeld.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram