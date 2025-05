Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 28 maggio 2025, si occuperà dei casi che seguono.

Il caso Garlasco torna in discussione: la Procura ipotizza che Sempio, con Stasi o altri, abbia ucciso Chiara. Ma qual è il movente? Gli ultimi sviluppi in diretta da Garlasco.

In evidenza anche il caso di Liliana Resinovich: secondo la Procura, il marito Sebastiano Visintin avrebbe ucciso la moglie il giorno della sua scomparsa, nel parco dell’ex ospedale psichiatrico, dopo averla aggredita. Determinante la testimonianza di Claudio Sterpin, secondo cui Liliana voleva lasciare il marito. Quale il motivo?

Spazio poi al caso di Clara Rossignoli, la nonna che sosteneva con la sua pensione il nipote e la sua ex compagna, ora indagati per omicidio e occultamento di cadavere. Sequestrato il furgone di un amico dell’indagata: una traccia ematica trovata è di Clara?

Infine, il caso di Denisa, scomparsa da un residence a Prato: è stata portata via con la forza? Le indagini si focalizzano sugli spostamenti del suo cellulare e sui contatti della ragazza.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l'ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale.

