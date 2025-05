Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 28 maggio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Run all night – Una notte per sopravvivere. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Run all night – Una notte per sopravvivere – Trama

Run All Night – Una notte per sopravvivere è un film d’azione e thriller del 2015 diretto da Jaume Collet-Serra. Ambientato a Brooklyn, segue Jimmy Conlon (Liam Neeson), un ex sicario della mafia irlandese soprannominato “Il Becchino”, tormentato dai sensi di colpa e alcolizzato. Suo figlio Mike (Joel Kinnaman), ex pugile e autista di limousine, rifiuta ogni contatto con lui, cercando una vita onesta per la sua famiglia.

Quando Mike assiste involontariamente a un omicidio commesso da Danny, figlio tossicodipendente del boss Shawn Maguire (Ed Harris), amico fraterno di Jimmy, si ritrova in pericolo. Jimmy è costretto a scegliere tra la lealtà verso il boss e la protezione del figlio, scatenando una frenetica caccia all’uomo in una sola notte, tra inseguimenti, sparatorie e il confronto con il detective John Harding (Vincent D’Onofrio), che da anni cerca di incastrarlo.

Run all night – Una notte per sopravvivere – Cast

Liam Neeson: Jimmy Conlon

Joel Kinnaman: Mike Conlon

Ed Harris: Shawn Maguire

Vincent D’Onofrio: Detective John Harding

Genesis Rodriguez: Gabriela Conlon

Boyd Holbrook: Danny Maguire

Common: Andrew Price

Bruce McGill: Pat Mullen

Holt McCallany: Frank

Patricia Kalember: Rose Maguire

James Martinez: Detective Oscar Torres

Nick Nolte: Eddie Conlon (breve apparizione, non accreditato)

