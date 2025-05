Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 28 maggio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Pretty Woman. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Pretty Woman – Trama

Pretty Woman è una commedia romantica del 1990 diretta da Garry Marshall. Edward Lewis, un ricco uomo d’affari (Richard Gere), si perde a Hollywood e chiede indicazioni a Vivian Ward (Julia Roberts), una giovane prostituta. Colpito dalla sua personalità, Edward la ingaggia per accompagnarlo a eventi sociali per una settimana, offrendole un generoso compenso.

Tra cene d’affari, shopping di lusso e serate romantiche, i due sviluppano un legame che supera le differenze di classe, trasformando una relazione professionale in una storia d’amore. La pellicola, una moderna rivisitazione di Cenerentola, affronta temi di redenzione e giudizio sociale, con un mix di umorismo e romanticismo.

Il film è celebre per la chimica tra Gere e Roberts e per la colonna sonora, che include “Oh, Pretty Woman” di Roy Orbison. Julia Roberts ottenne una candidatura all’Oscar come Miglior Attrice nel 1991

Pretty Woman – Cast

Richard Gere: Edward Lewis

Julia Roberts: Vivian Ward

Ralph Bellamy: James Morse

Jason Alexander: Philip Stuckey

Laura San Giacomo: Kit De Luca

Hector Elizondo: Barney Thompson

Alex Hyde-White: David Morse

Amy Yasbeck: Elizabeth Stuckey

Elinor Donahue: Bridget

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram