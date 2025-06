Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 25 giugno 2025, si occuperà dei casi che seguono.

Caso Anastasia Trofimova e Andromeda

La tragica vicenda di Anastasia Trofimova, trovata morta a Villa Pamphili insieme alla figlia Andromeda, è al centro della puntata di Chi l’ha visto?, condotto da Federica Sciarelli. La madre di Anastasia, in cerca di giustizia, racconta il passato della figlia: “Non era una hacker, aveva una laurea in trasporti e si era trasferita a Malta per studiare inglese, dove ha conosciuto quell’uomo americano”. L’uomo, Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, è il principale accusato del duplice omicidio. La madre descrive una relazione tossica, segnata dall’isolamento: “Non le permetteva di comunicare, l’ha tagliata fuori da famiglia e amiche”. La nonna di Andromeda, che riceveva foto e video della piccola, era allarmata: “Non aveva registrato la bambina all’anagrafe, viveva come un’ombra”. Nuove testimonianze inedite su quei giorni a Roma aiutano a ricostruire i fatti, nel tentativo di fare luce sulla verità.

Omicidio Chiara Poggi

Si torna sul caso di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007. Nuove analisi di tracce, impronte e un capello ritrovato tra i reperti riaprono l’indagine. Dettagli come un telefono macchiato di sangue e contenitori di yogurt nella villetta sono di nuovo sotto esame, per chiarire ogni aspetto di quel delitto.

Scomparsa di Riccardo Branchini

Focus sulla scomparsa di Riccardo Branchini, svanito dopo aver lasciato la sua auto sulla diga del Furlo. Le ricerche non hanno dato esiti, ma emergono nuovi indizi: sul suo computer sono state trovate ricerche di voli e città europee. Si tratta di un allontanamento volontario o di qualcosa di più inquietante?

La puntata dedica spazio anche agli appelli e alle segnalazioni delle famiglie in cerca di risposte, proseguendo l’impegno del programma nel dare voce a chi chiede verità e giustizia.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

