Questa sera, mercoledì 25 giugno 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film I predoni. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

I predoni – Trama

Una banda di criminali ben addestrati, con maschere a forma di teschio, semina il terrore a Cincinnati rapinando banche con estrema violenza. Un colpo alla Hubert National Bank frutta 3 milioni di dollari, ma lascia una scia di sangue, con l’uccisione del direttore Steven Hutchinson. L’agente dell’FBI Jonathan Montgomery (Christopher Meloni), affiancato dai colleghi Stockwell (Dave Bautista) e Wells (Adrian Grenier), indaga sul caso.

I sospetti ricadono sul proprietario della banca, Jeffrey Hubert (Bruce Willis), ma le rapine seriali rivelano una cospirazione più profonda, legata a un vecchio debito e a segreti militari. Ogni colpo termina con l’esecuzione di un ostaggio, spingendo gli agenti a scavare in una rete di corruzione che coinvolge banca, forze dell’ordine e passato oscuro.

I predoni – Cast

Christopher Meloni: Jonathan Montgomery, agente FBI tormentato dalla perdita della moglie

Bruce Willis: Jeffrey Hubert, magnate proprietario delle banche rapinate

Dave Bautista: Stockwell, agente FBI collega di Montgomery

Adrian Grenier: Wells, giovane agente FBI

Lydia Hull: Lydia Chase, agente speciale

Tyler Jon Olson: Zach Derohan, detective

Danny A. Abeckaser: Antonio Leon, detective

Texas Battle: TJ Jackson, Ranger coinvolto nel caso

