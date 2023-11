Nessuno mi può giudicare, film su Rai2: trama, attori e cast

Questa sera, lunedì 13 novembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata surai2, va in onda il film Nessuno mi può giudicare, che con il vecchio musicarello di Caterina Caselli condivide solo il titolo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Nessuno mi può giudicare – Trama

“Nessuno mi può giudicare” è un film italiano del 2011 diretto da Massimiliano Bruno. La trama segue la storia di Alice, interpretata da Paola Cortellesi, una donna che si trova improvvisamente vedova e scopre che il marito defunto aveva accumulato un debito enorme. Per ripagare i creditori e cercare di mantenere il tenore di vita a cui era abituata, Alice decide di entrare nel mondo dell’accompagnamento di uomini facoltosi.

Il film mescola commedia e dramma, affrontando temi come la ricerca di indipendenza, la redenzione e la riflessione sulla moralità. Rimane comunque sostanzialmente un film comico.

Nessuno mi può giudicare – Cast

Il cast principale include:

Paola Cortellesi – Alice Raoul Bova – Loris Rocco Papaleo – Sandro Luca Angeletti – Cosimo Lunetta Savino – Suor Paola Angela Finocchiaro – Annamaria Gea Martire – Maria Grazia Anna Bonaiuto – Dottoressa Cavalleri