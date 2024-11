Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 20 novembre 2024, si occuperà dei casi che seguono.

La misteriosa scomparsa di Riccardo. Cosa si nasconde dietro la frase “Con o senza Riccardo”? E ancora, la storia di Chiara, vittima di violenza, e il caso di un altro giovane scomparso dopo un messaggio inquietante. Non perdere l’appello delle famiglie e le ultime novità sulle indagini.

Un importante arresto conclude la vicenda di Chiara. Dopo essere fuggito in Romania, il suo ex violento è stato rintracciato dalla polizia. La mamma di Chiara ringrazia pubblicamente la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ per aver dato voce alla sua storia.

Il mistero di Palermo chiude la puntata: un giovane, dopo aver scritto alla madre di eventi tragici imminenti, svanisce nel nulla. I suoi prelievi bancomat a Palermo alimentano i dubbi sulle sue intenzioni.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987

