Noi e… su Rai1: scaletta e ospiti della serata

Questa sera, mercoledì 22 novembre 2023, alle 21:30 in prima serata tv su Rai1, va in onda il charity show Noi e…, con lo scopo di raccogliere fondi per l’Unicef. Vediamo insieme scaletta e ospiti della serata.

Noi e…: ospiti e conduttori

la coppia di conduttrici è rappresentata da Mara Venier e Loretta Goggi. Gli ospiti sono gli attori Luca Argentero, Pierpaolo Spollon, Raoul Bova e Nino Frassica. Per la musica Francesco Gabbani, Paola e Chiara e Michele Bravi, mentre Frassica sarà accompagnato dalla chitarra da Tony Canto. Presenti anche Federica Pellegrini e Fabio Rovazzi, la Guardia Costiera Italiana con il portavoce Sandro Cosimo Nicastro e il soccorritore marittimo Antonino Baglio. Per Unicef Italia, infine, ci saranno il Direttore Generale Paolo Rozera, il portavoce Andrea Iacomini e la Presidente Carmela Pace.

Noi e…: scaletta

la scaletta dello show prevede una alternanza di interviste e spettacolo. E poi naturalmente le testimonianze delle missioni Unicef nel mondo: Afghanistan, Turchia, Libia e le rotte del Mediterraneo, con un occhio ai drammatici conflitti che stanno atormentando molte zone del pianeta.