Questa sera, mercoledì 20 novembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Xxx – Il ritorno di Xander Cage. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Xxx – Il ritorno di Xander Cage – Trama

Xander Cage, l’estremo agente segreto interpretato da Vin Diesel, torna in azione dopo anni di latitanza. Ricercato a livello internazionale, viene richiamato in servizio dall’agente Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson) per affrontare una nuova minaccia globale: un’arma letale che potrebbe mettere in pericolo il mondo intero.

Cage dovrà assemblare una squadra di esperti in varie discipline, tra cui combattenti, hacker e atleti estremi, per recuperare l’arma prima che cada nelle mani sbagliate. Insieme, si lanceranno in missioni ad alto rischio in giro per il mondo, sfidando la morte in acrobazie mozzafiato e scontri all’ultimo sangue.

Xxx – Il ritorno di Xander Cage – Cast

Vin Diesel nei panni di Xander Cage: L’agente segreto più estremo e imprevedibile, tornato per salvare il mondo.

Samuel L. Jackson nei panni di Augustus Eugene Gibbons: Il mentore di Xander Cage, un veterano della CIA che lo recluta per missioni pericolose.

Donnie Yen: Interpreta Xiang, un abile combattente che diventa un alleato di Xander Cage.

Deepika Padukone: Nel ruolo di Serena Unger, una bellissima e letale agente segreto.

Ruby Rose: Interpreta Adele Wolff, un’esperta di combattimento corpo a corpo e motociclista.

Kris Wu: Nei panni di Harvard, un giovane hacker geniale.

Tony Jaa: Interpreta Talon, un maestro di arti marziali tailandesi.

Nina Dobrev: Nel ruolo di Rebecca “Becky”, un’agente della NSA che lavora con Xander Cage.

