Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 2 aprile 2025, si occuperà dei casi che seguono.

Al centro della puntata il caso di Andrea, giovane studente di informatica morto a Perugia dopo aver assunto una dose eccessiva di un farmaco prescritto. Verrà mostrata una nuova ricetta falsa inviata dopo la sua morte, sollevando interrogativi su un traffico di prescrizioni fasulle per medicinali destinati a malati terminali. Diversi medici, preoccupati, hanno contattato il programma: come possono i loro dati essere usati a loro insaputa?

Si affronterà poi la sparizione di Paolo, che non si è presentato a un appuntamento dal notaio con il fratello gemello Luca per rilevare la sua quota di casa, dopo anni di dissapori. Luca sostiene che Paolo fosse a letto quando è uscito quella mattina, ma una testimone afferma di averlo visto in bicicletta. Che fine ha fatto?

Spazio anche al caso di Pierina Paganelli: la nuora, Manuela Bianchi, ha dichiarato durante l’incidente probatorio che Louis Dassilva l’aspettava il giorno del ritrovamento, riferendole di una donna a terra tra cocci di vetro. La difesa di Dassilva, però, contesta il racconto di Manuela, suggerendo che il vero colpevole potrebbe essere Loris.

Infine, i resti di Mara Favro, rinvenuti vicino al depuratore di Gravere. Il consulente della famiglia, Fabrizio Pace, spiega che le cause della morte non sono ancora chiare e si attendono le analisi. Ma dove è avvenuto il delitto? E chi ha inviato strani messaggi dal suo telefono fino alle 6 del mattino: Mara o qualcuno che lo aveva preso dopo la sua morte?

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987

