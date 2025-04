Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Mercoledì 2 aprile 2024 va in onda la seconda puntata della quinta stagione della fiction Mare Fuori, suddivisa negli episodi I rischi della fiducia e Non è colpa tua. La serie tv viene trasmessa in prima serata su Rai2 e in streaming su Raiplay. Qui cast e quante puntate sono. A link sotto associato al titolo potete vedere la puntata in streaming su Raiplay.

Mare Fuori 5 – Trama Seconda Puntata

Episodio 3 – I rischi della fiducia – Streaming

Micciarella scopre dal fratello che Edoardo è stato ucciso da Milos e che Rosa ha già recuperato i soldi. All’IPM arriva Tommaso Aponte, che si scontra subito con Simone Caramitti, il quale si è vendicato di un furto uccidendo un coetaneo. Massimo cerca di avvicinarsi a quella che crede essere Assunta Esposito. La zia di Simone, alleata di Donna Wanda, rivela che il ragazzo è un infiltrato. Carmela usa i soldi di Rosa per riconquistare le piazze di spaccio. Nei bagni dell’IPM scoppia una rissa tra i milanesi e i locali; i milanesi propongono poi un’alleanza a Dobermann e Milos contro i napoletani. Teresa, preoccupata per la sparizione di Edoardo, insiste con Carmela, che si infuria vedendo l’ecografia di Teresa. Lino continua a frequentare Silvia. La madre di Mimmo, colpita dal suo coraggio contro Wanda, si riconcilia con lui; Mimmo esce dal carcere grazie a Massimo, che lo inserisce nel programma di protezione testimoni, lasciando Napoli con la famiglia.

Episodio 4 – Non è colpa tua – Streaming

Massimo incontra ancora la madre di Rosa per ottenere informazioni sulla moglie di Don Salvatore. Durante una lezione, Tommaso, un nuovo arrivato, litiga con Rosa e viene poi aggredito da Cucciolo e Simone, che finge di essere legato al gruppo dei Ricci. I milanesi cercano di corrompere Lino, una guardia in difficoltà economiche, che non è riuscita nemmeno a pagare una cena con Silvia. Carmela, agendo per conto di Rosa, allontana bruscamente Teresa, mentre Donna Wanda pianifica contro i rivali con l’aiuto della zia di Simone. Carmela minaccia di morte Milos, che, sentendosi tradito da Cucciolo, riceve un coltello artigianale da Simone per difendersi. Lino scopre Dobermann in cella sotto l’effetto di una dose, capendo che è opera dei milanesi, e se la prende con Samuele. Nelle docce, Milos tenta di uccidere Cucciolo, ma quest’ultimo gli disarmato il coltello e gli fa capire che la loro relazione è finita quando Milos non ha avuto il coraggio di dichiarare pubblicamente il suo amore.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram