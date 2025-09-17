Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 17 settembre 2025
Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.20. La puntata di oggi, mercoledì 17 settembre 2025, si occuperà dei casi che seguono.
Al centro della puntata, nuovi documenti inediti sulla scomparsa di Elena Vergari. Una lettera anonima rivela il possibile luogo in cui il corpo della mamma di Ladispoli sarebbe stato nascosto. Smentita l’ipotesi che si sia allontanata con un uomo a bordo di una Mercedes: si sospetta un omicidio.
In evidenza anche il caso di Nicola, scomparso da metà agosto. L’uomo mostrava a tutti in paese le foto di una giovane donna attraente: potrebbe essere finito in una trappola? Inoltre, il programma affronta la storia di una donna che si definisce “accumulatrice seriale”, causando disagi ai condomini con cumuli di spazzatura.
Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni
Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.
Chi l’ha visto? in streaming
Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? in prima serata su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.
Per i contatti:
www.facebook.com/chilhavisto/
twitter @chilhavistorai3
sito: www.chilhavisto.rai.it
email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987