Occhi di gatto (titolo originale: “Cat’s Eyes”) è una serie televisiva francese del 2024, ideata da Michel Catz e diretta da Alexandre Laurent, prodotta da Big Band Story in co-produzione con Groupe TF1 e Prime Video. Si tratta di un adattamento live-action del celebre manga “Cat’s Eye” di Tsukasa Hōjō (stesso autore di “City Hunter”), che ha già ispirato il cartone cult degli anni ’80 con l’indimenticabile sigla tv di Cristina D’Avena.

Occhi di gatto: la trama

Ambientata nella Parigi contemporanea del 2024, la serie segue le avventure delle tre sorelle Chamade – Tamara (Tam), Sylia (Syl) e Alexia (Alex) – affascinanti ladre d’arte che operano sotto il nome di “Occhi di gatto”. Le sorelle, separate da un passato traumatico legato alla scomparsa del padre (un celebre collezionista d’arte), si riuniscono per rubare opere d’arte firmate dal genitore, disperse in musei e collezioni private come il Louvre o Versailles.

I furti non sono mossi da avidità, ma dalla ricerca della verità sulla morte del padre e da un codice etico che le rende “ladre gentildonne”. Inseguita dall’ispettore Quentin Chapuis, la trama mescola azione, inseguimenti dinamici, umorismo, romance e mistero, mantenendo lo spirito originale del manga: sinergia tra sorelle, colpi audaci e un tocco di glamour parigino.

Occhi di gatto: quante puntate

La prima stagione consta di 8 episodi, ciascuno della durata di circa 52 minuti. In Italia, la serie è trasmessa su Rai2 a partire dal 17 settembre 2025, con due episodi per serata in quattro prime serate (mercoledì alle 21:20), e disponibile integralmente in streaming su RaiPlay dal giorno del debutto. La produzione francese ha già annunciato stagioni successive grazie al successo ottenuto.

Occhi di gatto – Cast

Camille Lou: Tamara Chamade (Tam), la sorella maggiore, leader carismatica e stratega dei furti.

Constance Labbé: Sylia Chamade (Syl), la sorella media, esperta di tecnologia e gadget.

Claire Romain: Alexia Chamade (Alex), la sorella minore, agile e impulsiva, specializzata in acrobazie.

Mohamed Belkhir (MB14): Quentin Chapuis, l’ispettore di polizia determinato a catturare le “Occhi di gatto”, con un sottotono romantico.

Carole Bouquet: Hélène Durieux, un personaggio di supporto legato al mondo dell’arte e ai misteri familiari.

Élodie Fontan: Prudence, un’altra figura chiave nell’intrigo delle opere d’arte.

