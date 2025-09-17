Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Buongiorno Mamma! inaugura la sua terza stagione questa sera, mercoledì 17 settembre, su Canale 5. Riparte dunque la serie televisiva italiana creata da Francesco Amato e Stefano Venditti, prodotta da RTI e Lux Vide, diretta da Laura Chiossone ed Edoardo Re e ambientata principalmente nei paesaggi suggestivi di Bracciano e dintorni.

Buongiorno Mamma 3, la trama

La trama riprende le vicende della famiglia Borghi dopo gli eventi drammatici della seconda stagione. Al centro della narrazione c’è la ricostruzione di un nuovo equilibrio familiare: Guido (Raoul Bova), il padre vedovo, cerca di gestire i suoi figli adolescenti tra tensioni, segreti e cambiamenti. Jacopo, il secondogenito, si è trasferito all’estero, lontano dagli affetti; Francesca ha iniziato una nuova vita a Bracciano con il marito Karim e la loro famiglia.

La serie si apre con Agata che sviene in un garage accanto a una Porsche bianca con il motore acceso, aprendo a misteri legati al passato. Guido indaga su piste che mettono in discussione il suo matrimonio con Anna e il ruolo di Laura, la nuova compagna, scatenando gelosie (soprattutto da parte di Agata), ritorni inaspettati e rivelazioni su traumi familiari.

Buongiorno Mamma 3 – Cast

Raoul Bova: Guido Borghi, il padre protettivo e determinato a tenere unita la famiglia.

Beatrice Arnera: Agata, la zia acquisita ribelle e intuitiva, sorellastra dei Borghi.

Maria Chiara Giannetta: Anna Borghi (guest star nelle puntate 1, 6 e 7), la madre in coma nelle stagioni precedenti, figura chiave dei misteri.

Serena Iansiti: Laura, la nuova compagna di Guido, al centro di sospetti e gelosie.

Elena Funari: Francesca Borghi, la figlia maggiore che costruisce la sua vita con Karim.

Ginevra Francesconi: Sole Borghi, la figlia minore, alle prese con l’adolescenza e i segreti familiari.

Thomas Berger Christensen: Karim, marito di Francesca.

Andrea Condè: Michele “Michelino” Borghi, il figlio minore.

Domenico Diele: Carmine (possibile ritorno antagonista legato ai misteri passati).

Buongiorno Mamma 3 – Quante puntate

La terza stagione consta di 8 episodi, ciascuno della durata di circa 50-55 minuti. Va in onda su Canale 5 a partire dal 17 settembre 2025, con due episodi per serata in quattro prime serate (mercoledì alle 21:20 circa), e disponibile in streaming su Mediaset Infinity dal giorno della messa in onda.

