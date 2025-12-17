Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 17 dicembre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.20. La puntata di oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, si occuperà dei casi che seguono.

“Dov’è nostra figlia?”

I genitori di Marianna Cendron, la giovane scomparsa nel nulla 12 anni fa a Paese (Treviso), saranno in studio in diretta. All’epoca aveva 18 anni e, dopo il turno di lavoro come aiuto cuoca, si era diretta verso un appuntamento con il fidanzato in bicicletta bianca – mai più ritrovata. Il caso fu inizialmente classificato come allontanamento volontario e poi archiviato, ma della ragazza non si è mai saputo più nulla. La famiglia continua a chiedere verità e giustizia.

Cosa succede ai nostri ragazzi?

Il papà di Alessandro Venturelli, scomparso da oltre quattro anni da Sassuolo (Modena), lancia un appello accorato anche alle istituzioni: “Quando un genitore denuncia con allarme la scomparsa di un figlio, le forze dell’ordine dovrebbero credergli e avviare immediatamente le ricerche serie, senza liquidare tutto come un allontanamento volontario”. Analoga richiesta arriva dalla madre di Nicola Salinetti, che ha lasciato tutte le sue cose personali ed è svanito nel nulla.

Aggiornamento dal Gran Sasso

È stato ritrovato uno dei due cani di Karol Brożek, il turista polacco di 44 anni scomparso da settimane tra le nevi del Gran Sasso. Dell’uomo, però, ancora nessuna traccia: potrebbe essersi rifugiato in una grotta? La sorella lancia il suo appello in trasmissione, nella speranza di nuovi indizi.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? in prima serata su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987