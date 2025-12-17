Sex ER: tutta colpa del sesso su Real Time: puntate e streaming

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Sex ER: Tutta colpa del sesso è la versione italiana del docu-reality americano Sex Sent Me to the ER (2013-2016), la cui seconda stagione parte stasera, mercoledì 17 dicembre 2025, alle 21.30 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre).

Si tratta di una serie esplicita e ironica che racconta storie vere (ricostruite con attori) di persone finite al pronto soccorso a causa di incidenti sessuali bizzarri, imbarazzanti o pericolosi. Ogni puntata presenta più casi, narrati dai medici, infermieri e dalle coppie coinvolte: da oggetti incastrati a reazioni allergiche improvvise, da posizioni estreme a sorprese inaspettate. Mescola umorismo, tensione e rivelazioni intime, con un tono leggero ma diretto.

La serie originale ha 2 stagioni principali (oltre 50 episodi totali), divisi in puntate da circa 40-60 minuti, ognuna con 3-4 storie indipendenti. Su Real Time è stata trasmessa in blocchi di episodi, senza titoli specifici per singola puntata italiana, ma esempi di casi includono coppie in spa con “scene del crimine” apparenti, incidenti in natura o con oggetti domestici, sorprese durante festeggiamenti o viaggi e reazioni mediche inaspettate post-intimità.

Sex ER: tutta colpa del sesso in Streaming

Tutte le puntate saranno visibile anche in streaming, sia durante la messa in onda televisiva accedendo alla sezione Live del sito di Real Time che in modalità on demand su discovery+ (solo per utenti abbonati). Qui trovate tutte le puntate in streaming.