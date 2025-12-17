True Lies, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 17 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film True Lies. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

True Lies – Trama

True Lies (1994) è un celebre film d’azione e commedia diretto da James Cameron. Harry Tasker (Arnold Schwarzenegger) è un agente segreto di un’agenzia antiterrorismo statunitense che conduce una doppia vita: per la moglie Helen (Jamie Lee Curtis) e la figlia Dana è un noioso venditore di computer sempre in viaggio per lavoro. In realtà, Harry combatte terroristi in tutto il mondo. Quando sospetta che Helen lo tradisca con un venditore di auto usate (Bill Paxton), decide di indagare, coinvolgendo la moglie in una finta missione spionistica.

Nel frattempo, deve affrontare un gruppo di terroristi guidati da Salim Abu Aziz (Art Malik) che minaccia gli USA con testate nucleari. Il film mescola azione spettacolare, umorismo e temi matrimoniali, con scene iconiche come inseguimenti, esplosioni e il famoso striptease di Helen. Durata: circa 141 minuti. È un remake/non ufficiale del film francese “La Totale!” (1991) e fu il primo film a superare i 100 milioni di dollari di budget.

True Lies – Cast

Arnold Schwarzenegger: Harry Tasker

Jamie Lee Curtis: Helen Tasker

Tom Arnold: Albert “Gib” Gibson (collega di Harry)

Bill Paxton: Simon (la finta spia)

Tia Carrere: Juno Skinner (artista coinvolta con i terroristi)

Art Malik: Salim Abu Aziz (il cattivo terrorista)

Eliza Dushku: Dana Tasker (la figlia)

Charlton Heston: Spencer Trilby (capo dell’agenzia)

Grant Heslov: Faisil (membro del team)