Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 16 aprile 2025, si occuperà dei casi che seguono.

Caso Liliana Resinovich

Si torna a parlare della morte di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste trovata senza vita nel gennaio 2022. Il marito, Sebastiano Visintin, è indagato per omicidio volontario. In studio, il fratello Sergio, che non crede al suicidio: “Sebastiano, mantenuto da Liliana, potrebbe avere un movente economico”. Il corpo della donna è stato riesumato per nuovi esami.

Morte di Andrea Prospero

Focus sull’inchiesta relativa alla morte di Andrea Prospero, giovane studente di Lanciano trovato morto a Perugia per un mix letale di ossicodone e sedativi. Un testimone, ex dipendente da oppioidi, racconta la sua esperienza. A preoccupare è un annuncio online, comparso dopo la morte, che offriva grosse quantità del farmaco, sollevando dubbi su un traffico illecito.

Scomparsa di Riccardo Branchini

A sei mesi dalla sparizione di Riccardo Branchini, 19enne di Acqualagna, la sua famiglia cerca risposte. Partito per uno stage di informatica, ha lasciato l’auto alla diga del Furlo lo scorso ottobre. La madre Federica Pambianchi lancia un appello: “Torna, è il regalo più grande che puoi farmi”. Si indaga su possibili contatti online o paure che potrebbero averlo spinto a fuggire.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

