Mercoledì 16 aprile 2024 va in onda la quarta puntata della quinta stagione della fiction Mare Fuori, suddivisa come sempre in due episodi che trovate subito sotto.

Mare Fuori 5 – Trama Quarta Puntata

Episodio 7 – Ad ogni costo – Streaming

Rosa, sconvolta dalla tomba vuota di Maria, sospetta che sua madre sia viva. Massimo la cerca a casa, ma non la trova. Samuele, Federico e Diego escono dall’isolamento, ma Sofia nota che Diego non sta bene. Marta e Sonia trasformano il magazzino in una palestra di boxe, con Beppe che promette attrezzature e invita altri ragazzi dell’IPM a unirsi. Lorenza, ribelle a scuola, incontra Samuele all’IPM, dove nasce un’attrazione; lui scopre che è la figlia di Sofia. Samuele e Federico subiscono un’aggressione da Pino, Luigi e Simone come vendetta per Gianni.

Angelo, in permesso, passa una giornata con suo padre e Irene, ma scopre che lei non era agli allenamenti di pallavolo e frequenta cattive compagnie. Furioso, le rimprovera di metterlo nei guai mentre lui l’ha protetta. Flashback rivelano il passato di Lorenza: a Parigi, Sofia, assorbita dal lavoro e dal dolore per la morte della sorella, si è allontanata dalla figlia, che, delusa, l’ha respinta. Sofia, accettando un lavoro sotto copertura, ha lasciato Lorenza senza un vero addio.

Teresa, in ospedale, rischia la vita se porta a termine la gravidanza, ma rifiuta di perdere la bambina. Inizia a perdere sangue, entrando in travaglio prematuro. Rosa cerca di avvicinarsi a Tommaso, esprimendo cordoglio per Eugenio, ma lui la respinge, accusandola di essere una criminale. Rosa ribatte, chiamandolo assassino. Raffaele, devastato per aver ucciso Alfredo senza alcun guadagno, si confida con Luigi. Silvia apprende da Lino che presto sarà condannata per l’omicidio di Alfredo. Durante un corso sul caffè, Rosa propone a Tommaso un patto: lui troverà Maria tramite sua madre Tiziana, e lei scoprirà chi ha ucciso Eugenio.

Episodio 8 – Le seconde occasioni – Streaming

Rosa protegge Tommaso da Luigi, Raffaele e Simone, ordinando loro di lasciarlo stare. Silvia, a rischio di 10 anni per omicidio, rifiuta l’aiuto di Rosa, che offre un avvocato, sentendosi condannata dalle sue scelte. Teresa, in coma dopo il parto, è visitata da Carmela, che la sprona a svegliarsi per sua figlia. Tiziana accompagna Tommaso in magistratura durante un permesso; lui si intrufola nell’ufficio di Manuele Schirani, che indaga sulla sparizione di Maria. Silvia chiede ad Angelo un alibi, ma lui rivela di essersi preso la colpa per proteggere sua sorella Irene, tossicodipendente, che si è messa nei guai.

Luna visita Milos in carcere, promettendo un avvocato per ottenere un permesso. Diego, fuori controllo per droga, ha convulsioni; durante un’ispezione, le guardie trovano metanfetamine nella cella di Angelo, che rischia un’accusa di spaccio pur dichiarandosi innocente. Massimo sospetta un complotto contro di lui. Flashback mostrano il passato di Sonia: bullizzata e insicura, abusò degli psicofarmaci della madre per farsi accettare, diventando dipendente. Uno spacciatore tentò di violentarla, ma Marta la salvò, convincendola a smettere con la droga.

Pino, al centro cinofilo, affida un cane a un uomo che sembra poco affidabile. Teresa, risvegliata, riceve Carmela, che esorta a cambiare vita e a non idealizzare Edoardo, padre assente. Carmela, pur consapevole, si ostina a difenderlo per orgoglio, lasciando Teresa con i genitori. Rosa regala a Luigi le chiavi di una casa comprata per lui. Teresa torna a casa con i genitori e Isabella, trovando pace. Tommaso dà a Rosa l’indirizzo di Maria. Con un permesso, Rosa, accompagnata da Carmela, raggiunge la casa della madre, incaricando Carmela di indagare sulla morte di Eugenio. Nella casa, Rosa vede un ritratto di sé fatto da Maria, che infine appare.

