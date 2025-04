Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 16 aprile, alle 21:20 in tv su Italia 1, va in onda il film Kingsman: Il cerchio d’oro. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Kingsman: Il cerchio d’oro – Trama

Kingsman: Il cerchio d’oro (2017) è il sequel di Kingsman: Secret Service. Un anno dopo aver sconfitto Richmond Valentine, Gary “Eggsy” Unwin (Taron Egerton) è un agente Kingsman con il nome in codice Galahad, vive con la principessa Tilde di Svezia e opera dalla sartoria di Londra. Quando il quartier generale dei Kingsman viene distrutto da Poppy Adams (Julianne Moore), leader del cartello della droga Cerchio d’Oro, Eggsy e Merlin (Mark Strong) si alleano con gli Statesman, omologhi americani.

Poppy ha avvelenato le sue droghe con una tossina letale, ricattando il mondo per ottenere l’immunità. Eggsy, Merlin e Harry Hart (Colin Firth), sopravvissuto ma con amnesia, collaborano con gli agenti Statesman per fermarla, affrontando tradimenti e inseguimenti mozzafiato, tra cui una missione nelle Alpi italiane. Il film, diretto da Matthew Vaughn, mescola azione, spionaggio e umorismo britannico.

Spider-Man – Cast

Taron Egerton: Gary “Eggsy” Unwin/Galahad

Colin Firth: Harry Hart/ex Galahad

Julianne Moore: Poppy Adams

Mark Strong: Merlin

Halle Berry: Ginger Ale

Channing Tatum: Agente Tequila

Jeff Bridges: Agente Champagne

Pedro Pascal: Agente Whiskey

Sophie Cookson: Roxy/Lancillotto

Edward Holcroft: Charlie Hesketh

Hanna Alström: Principessa Tilde

Elton John: Se stesso

Bruce Greenwood: Presidente degli Stati Uniti

Emily Watson: Capo di Stato Maggiore Fox

Michael Gambon: Artù

