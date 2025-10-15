Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 15 ottobre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.20. La puntata di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, si occuperà dei casi che seguono.

Il cold case di Manuela Murgia: 30 anni di ombre sul canyon di Tuvixeddu

Una delle storie più lunghe e tormentate della cronaca italiana rivive in studio con elementi inediti. Manuela Murgia, 16enne cagliaritana, scomparve il 4 febbraio 1995 dopo essere uscita di casa per un incontro misterioso. Il giorno dopo, il suo corpo fu ritrovato in fondo al canyon della necropoli punica di Tuvixeddu, a Cagliari: un dirupo profondo decine di metri, dove la Procura archiviò due volte il caso come suicidio, nonostante i dubbi della famiglia. Le indagini furono riaperte più volte – l’ultima nel 2024, respinta, e poi di nuovo nei primi mesi del 2025 – grazie a nuove perizie medico-legali che escludono la caduta accidentale o volontaria.

Che cos’è successo quel giorno? Secondo le ricostruzioni più recenti, Manuela non precipitò da un’altezza di 35 metri (che l’avrebbe fatta impattare a 90 km/h, con lesioni incompatibili con quelle riscontrate dal medico legale Roberto Demontis). Ipotesi alternativa: fu violentata e investita da un’auto, forse per rapina (il borsellino fu trovato vuoto, con solo una moneta portafortuna da 5 lire). Nei giorni prima della morte, la ragazza riceveva telefonate anonime che la gettavano nel panico, e nascondeva soldi in casa, come raccontato dalla sorella Elisabetta già nel 2012.

Con chi è andata al Canyon? L’ultima persona vista con lei fu probabilmente l’ex fidanzato Enrico Astero, all’epoca 24enne (oggi 54), ora indagato per omicidio volontario aggravato dalla Procura di Cagliari. Astero, difeso dall’avvocato Marco Fausto Piras, era già stato indagato in passato ma prosciolto. La svolta arriva da analisi genetiche sui vestiti di Manuela (conservati all’Istituto di Medicina Legale di Cagliari), con tamponi irripetibili e confronti DNA in corso presso la Polizia Scientifica di Roma. In studio, le sorelle Anna ed Elisabetta Murgia, insieme al fratello Gioele, porteranno documenti inediti e testimonianze mai rese pubbliche, per spingere verso la verità che cercano da tre decenni.

La tragedia del quattordicenne di Latina: “Il bullismo ha spezzato mio fratello”

Un dramma recente che riaccende il dibattito sul bullismo scolastico. Paolo Mendico, 14 anni (quasi 15), di Santi Cosma e Damiano (provincia di Latina), si tolse la vita l’11 settembre 2025, impiccandosi nella sua cameretta poche ore prima del rientro a scuola, all’Istituto Tecnico Pacinotti di Fondi. Appassionato di musica e pesca, sensibile e benvoluto da chi lo conosceva davvero, Paolo era vittima da anni di vessazioni: lo chiamavano “Paoletta” o “Nino D’Angelo” per i capelli lunghi, lo deridevano per il suo aspetto (“femminuccia”), e gli episodi si susseguivano dalle medie all’inizio del liceo.La famiglia – genitori e fratello maggiore Ivan Roberto – aveva denunciato ripetutamente alla scuola, ma senza interventi concreti.

Ivan, in una lettera commovente inviata al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e alla premier Giorgia Meloni, ha raccontato: “Erano anni diversi, altri studenti, ma quand’ero piccolo hanno bullizzato anche me. Paolo viveva in trincea, e la scuola si è voltata dall’altra parte”. In studio, il fratello maggiore parlerà per la prima volta in tv, chiedendo giustizia. La Procura di Cassino indaga per istigazione al suicidio (sequestrati i cellulari dei coetanei), e Valditara ha disposto ispezioni nelle scuole frequentate dal ragazzo. L’autopsia è in corso, e il caso ha già mobilitato artisti come Nino D’Angelo, che ha dedicato un ricordo al ragazzo: “Scusa se ti hanno dato il mio nome”.

Il mistero di Giovanni Cuvello: “Scomparso” in ospedale e ritrovato morto dopo 10 giorni

Un enigma che sfida la logica: come svanire in un nosocomio affollato? Giovanni Cuvello, 73enne palermitano, arrivò al Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Sofia il 30 settembre 2025 intorno alle 19, con un familiare, per problemi respiratori. Pochi minuti dopo la chiamata per la visita, risultò “sparito”: il parente tornò il giorno dopo e gli fu detto che non era più lì. La famiglia denunciò la scomparsa ai carabinieri e lanciò appelli disperati a “Chi l’ha visto?” (nella puntata del 1° ottobre), senza sapere che Giovanni non aveva mai lasciato la struttura.

Dieci giorni dopo, il 10 ottobre, il suo corpo nudo fu ritrovato all’ottavo piano, in un reparto non specificato, con le braccia alzate e segni di decesso da circa 10 ore (secondo il medico legale). Nessuna traccia di feci o urina nelle scale, pavimento pulito al nono piano: era morto la sera stessa della “scomparsa”? La Procura di Palermo ha disposto l’autopsia per chiarire la causa del decesso e il tempo esatto, mentre i carabinieri sequestrano cartelle cliniche e video delle telecamere interne. In diretta, i familiari – figli e fratelli – chiedono risposte: “Possibile che nessuno l’abbia cercato in quella stanza? Non aveva problemi psichici, era lì per un controllo. Ci sentiamo presi in giro”. La salma è sotto sequestro, e il caso solleva interrogativi su protocolli di sicurezza negli ospedali.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? in prima serata su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987