Matrimonio a Prima Vista Italia 2020: puntate, orari e coppie

Matrimonio a Prima Vista Italia è un programma tv della categoria reality la cui quinta stagione parte oggi martedì 6 ottobre 2020 su Real Time (canale 31 DTT). Si tratta di una produzione basata sul format danese Married at First Sight del quale esiste anche la versione USA. In questo lasso di tempo, le coppie dovranno cercare di superare molte prove della vita matrimoniale: il viaggio di nozze, l’incontro con i rispettivi familiari del partner, la convivenza e via dicendo. Al termine delle cinque settimane di convivenza le coppie decideranno se confermare il matrimonio o interrompere la relazione, divorziando.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2020: le coppie

La coppie sono ancora sconosciute, poiché verranno create a tavolino dal team di esperti sulla base di interviste, punti in comune e test psicologici. Dopo il matrimonio conviveranno per 5 settimane, al termine delle quali, davanti al team di esperti, decideranno e comunicheranno al proprio partner e al pubblico se restare insieme o chiedere il divorzio.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2019: le coppie

Dopo la prima puntata, ecco le coppie (qui la fotogallery): Ambra Radicioni e Marco Rompietti, Federica Majorano e Fulvio Amoruso, Cecilia De Stefanis e Luca Serena.

Matrimonio A Prima Vista Italia – Puntate, orari e canale

Matrimonio A Prima Vista va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre per abbonati) ogni martedì dal 6 ottobre 2020, in prima serata alle 21,20 circa. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma su Dplay.

Matrimonio A Prima Vista: il Team di Esperti

Confermato in toto il team di esperti che ha scelto le coppie (lo vediamo nella foto sopra). Sono il sociologo Mario Abis, docente allo Iulm di Milano, la sessuologa Nada Loffredi docente di psicologia all’Università La Sapienza di Roma, e lo psicologo e psicoterapeuta Fabrizio Quattrini subentrato dall’anno scorso (2019) a Gerry Grassi.