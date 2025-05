Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 14 maggio 2025, si occuperà dei casi che seguono.

La morte di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022. Il caso rimane aperto: il suicidio è stato escluso dopo la riesumazione del corpo, e il marito, Sebastiano Visintin, è indagato per omicidio. Un preparatore anatomico ha ipotizzato che una frattura a una vertebra toracica possa essere stata causata durante l’esame del cadavere.

Si parlerà poi della scomparsa di Daniela Ruggi, 31enne di Montefiorino, svanita il 18 settembre 2024 dopo essere tornata a casa in ambulanza dall’ospedale di Sassuolo. Domenico Lanza, 67enne detto “lo sceriffo”, è l’unico indagato, detenuto per possesso illegale di armi. Lanza sarà in studio per proclamare la sua estraneità: “Non c’entro con la scomparsa di Daniela, voglio la verità”.

Infine, il caso di Mara Favro, sparita l’8 marzo 2024 in Val di Susa. Il suo corpo è stato ritrovato mesi dopo in una zona impervia vicino al depuratore di Gravere. Si attendono i risultati delle analisi per chiarire le cause della morte. Luca Milione, datore di lavoro di Mara, è stato arrestato per aver violato gli obblighi di sorveglianza.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Appuntamento con la puntata di Chi l'ha visto? alle 21.15 su Rai3.

