Torna Delitti in Paradiso, con la quattordicesima stagione della serie tv britannica, una delle colonne della Bbc One, che la manda in onda con successo dal 2011. La nuova stagione va in onda su Raidue a partire da mercoledì 14 maggio, alle 21:20.

Delitti in Paradiso 14, prima puntata

Nella prima puntata, in onda mercoledì 14 maggio e dal titolo “Un bravo ragazzo”, non troveremo più l’ispettore Neville Parker (Ralf Little). È questo il grande cambiamento della stagione 14, come possiamo vedere dalla trama.

Delitti in Paradiso 14 – Trama

La stagione 14 di Delitti in Paradiso introduce il nuovo detective Mervin Wilson, interpretato da Don Gilet, che sostituisce Neville Parker (Ralf Little) dopo il suo addio nella stagione 13. Wilson arriva da Londra sull’isola fittizia di Saint Marie, ma non è entusiasta del nuovo ambiente tropicale. La stagione, composta da otto episodi più uno speciale natalizio, è nota per casi complessi e un tono più emotivo, con la BBC che la descrive come un “viaggio dal potenziale molto emotivo” e la stampa inglese che ha evidenziato un arresto particolarmente straziante in uno degli episodi. Le indagini si svolgono nella splendida cornice caraibica, con il team che affronta omicidi enigmatici e intrighi. Nel cast confermato troviamo Don Warrington (Selwyn Patterson), Shantol Jackson (Naomi Thomas), Ginny Holder (Darlene Curtis), Élizabeth Bourgine (Catherine Bordey) e Danny John-Jules (Dwayne Myers). Inoltre, Sterling Fox, interpretato da Trieve Blackwood-Cambridge, appare come un dirigente della Commissione Interna della Polizia giamaicana, incaricato di supervisionare il commissario Patterson.

Delitti in Paradiso 14, quante puntate sono e quando in onda?

La quattordicesima stagione di “Delitti in Paradiso” conta 12 puntate, che sono divise in episodi e andranno in onda uno alla settimana per circa due mesi e mezzo.

Dove vedere Delitti in Paradiso 14?

La serie tv si può vedere su Raidue oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

