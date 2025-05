Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Si gioca oggi, mercoledì 14 maggio, la Coppa Italia 2024-25, con il match Milan-Bologna valida per la finale del torneo, e che si giocherà in partita secca con eventuali calci di rigore.

La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 a partire dalle ore 20.45 (calcio d’inizio alle 21), mentre per quanto riguarda la radiocronaca di questo match, questa volta non sarà possibile ascoltarla sulle frequenze di Rai Radio1, ma trovate tutte le informazioni qui.

L’incontro si concluderà indicativamente tra le 22,45 e le 23 con il possibile prolungamento in caso di parità al 90° e al 120°. Chi si qualifica accederà alla semifinale in programma in aprile con partite di andata e ritorno.

