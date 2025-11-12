Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 12 novembre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.20. La puntata di oggi, mercoledì 12 novembre 2025, si occuperà dei casi che seguono.

Questa sera Chi l’ha visto? si metterà sulle tracce di Salvatore Del Campo, il 41enne siciliano evaso dai domiciliari dopo essersi tolto il braccialetto elettronico. L’uomo, che a settembre aveva raccontato la sua storia al Il Fatto Quotidiano durante la fuga, è imputato per lesioni, stalking e minacce nei confronti della ex compagna, oltre ad aver aggredito la legale di quest’ultima mettendole le mani al collo. La trasmissione di Rai 3, con Federica Sciarelli, proverà a rintracciare l’uomo grazie a una lettera arrivata in redazione.

E poi oltre a vari casi di segnalazione e denuncia di persone scomparse, a Chi l’ha visto? questa sera spazio anche al caso di Mara Favro, la 51enne originaria di Susa (Torino), scomparsa da Chiomonte nel 2024. Il suo corpo fu ritrovato senza vita a giugno dell’anno seguente, nei boschi di Gravere. Per i familiari è stata uccisa, tesi sostenuta anche dall’indagato Luca Milione, datore di lavoro della vittima, che però continua a ripetere “Non sono stato io”, suggerendo che bisogna indagare sugli altri uomini che l’avevano contattata. La famiglia si è opposta all’archiviazione, convinta che la donna fosse serena e avesse ripreso in mano la sua vita. Per la Procura, però, si tratterebbe di un suicidio.

Infine la storia di un cane, Magic, trovato alla stazione di Pietra Ligure. Viveva in simbiosi con René, in una roulotte a Cagliari, in Sardegna. Ma come è finito in Liguria? E dove si trova il suo proprietario? Grazie alla Croce Rossa e ai telespettatori di Chi l’ha visto? ci sarà un lieto fine: presto cane e padrone si ricongiungeranno.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? in prima serata su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

