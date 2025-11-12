Montalbano – La caccia al tesoro: la trama, il cast ed il finale

La caccia al tesoro è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 28 marzo 2011 ed in replica il 12 novembre 2025. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, di fronte ad un inquietante gioco.
La caccia al tesoro, trama
Durante una giornata in cui in Commissariato c’è poco da fare, Montalbano riceve la segnalazione per cui una coppia di coniugi, Gregorio (Pier Giuseppe Giuffrida) e Caterina Palmisano, estremamente religiosi, si barricano in casa ed iniziano a sparare dalla finestra.
Una volta fermati, il Commissario perquisisce la loro abitazione, trovandovi una bambola gonfiabile malconcia. Poco dopo, in un cassonetto della spazzatura, viene trovata un’altra bambola gonfiabile con gli stessi tagli di quella dei Palmisano. Montalbano capisce che non è una coincidenza: infatti, inizia a ricevere alcune lettere, con indovinelli e sciarade, da parte di qualcuno che gli sta proponendo una caccia al tesoro.
L’obiettivo è ritrovare la giovane Ninetta Bonmarito (Dajana Roncione), che l’autore degli indovinelli ha rapito. Per Montalbano inizia una corsa contro il tempo per salvarla, ma purtroppo arriva tardi: la Polizia trova il corpo della giovane senza vita, truccata e sistemata proprio come le due bambole gonfiabili. Montalbano capisce che il pazzo deve essere fermato il prima possibile.
La caccia al tesoro, finale
-Attenzione: spoiler-
Grazie al suo intuito ed ad alcune prove, Montalbano individua l’autore dell’omicidio, ma viene lui stesso rapito e legato. Il Commissario sembra essere destinato a diventare la sua prossima vittima, ed ad essere conciato anche lui come le due bambole, ma la Polizia ed i suoi colleghi riescono ad intervenire in tempo ed a salvarlo.
La caccia al tesoro, cast
Ecco il cast de La caccia al tesoro
Luca Zingaretti: Salvo Montalbano
Cesare Bocci: Mimì Augello
Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio
Angelo Russo: Catarella
Davide Lo Verde: Galluzzo
Roberto Nobile: Nicolò Zito
Katharina Böhm: Livia
Marcello Perracchio: Dottor Pasquano
Alessandro Intini: Alfredo Pezzella
Isabell Sollman: Ingrid Sjöström
Dajana Roncione: Ninetta Bonmarito/Alba Carraro
Giovanni Guardiano: Jacomuzzi
Giovanni Visentin: Giudice Tommaseo
Aldo Messineo: Enzo
Mario Morabito: Colorio
Raniela Ragonese: moglie di Enzo
Laura Lupo: prostituta dell’Est
Filippo Minicapilli: Girolamo Cavazzone
Giovanni Moschella: Giuseppe Bonmarito
La caccia al tesoro, streaming
E’ possibile vedere La caccia al tesoro in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.