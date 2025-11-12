Montalbano – La caccia al tesoro: la trama, il cast ed il finale

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La caccia al tesoro è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 28 marzo 2011 ed in replica il 12 novembre 2025. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, di fronte ad un inquietante gioco.

La caccia al tesoro, trama

Durante una giornata in cui in Commissariato c’è poco da fare, Montalbano riceve la segnalazione per cui una coppia di coniugi, Gregorio (Pier Giuseppe Giuffrida) e Caterina Palmisano, estremamente religiosi, si barricano in casa ed iniziano a sparare dalla finestra.

Una volta fermati, il Commissario perquisisce la loro abitazione, trovandovi una bambola gonfiabile malconcia. Poco dopo, in un cassonetto della spazzatura, viene trovata un’altra bambola gonfiabile con gli stessi tagli di quella dei Palmisano. Montalbano capisce che non è una coincidenza: infatti, inizia a ricevere alcune lettere, con indovinelli e sciarade, da parte di qualcuno che gli sta proponendo una caccia al tesoro.

L’obiettivo è ritrovare la giovane Ninetta Bonmarito (Dajana Roncione), che l’autore degli indovinelli ha rapito. Per Montalbano inizia una corsa contro il tempo per salvarla, ma purtroppo arriva tardi: la Polizia trova il corpo della giovane senza vita, truccata e sistemata proprio come le due bambole gonfiabili. Montalbano capisce che il pazzo deve essere fermato il prima possibile.

La caccia al tesoro, finale

-Attenzione: spoiler-

Grazie al suo intuito ed ad alcune prove, Montalbano individua l’autore dell’omicidio, ma viene lui stesso rapito e legato. Il Commissario sembra essere destinato a diventare la sua prossima vittima, ed ad essere conciato anche lui come le due bambole, ma la Polizia ed i suoi colleghi riescono ad intervenire in tempo ed a salvarlo.

La caccia al tesoro, cast

Ecco il cast de La caccia al tesoro

Luca Zingaretti: Salvo Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Roberto Nobile: Nicolò Zito

Katharina Böhm: Livia

Marcello Perracchio: Dottor Pasquano

Alessandro Intini: Alfredo Pezzella

Isabell Sollman: Ingrid Sjöström

Dajana Roncione: Ninetta Bonmarito/Alba Carraro

Giovanni Guardiano: Jacomuzzi

Giovanni Visentin: Giudice Tommaseo

Aldo Messineo: Enzo

Mario Morabito: Colorio

Raniela Ragonese: moglie di Enzo

Laura Lupo: prostituta dell’Est

Filippo Minicapilli: Girolamo Cavazzone

Giovanni Moschella: Giuseppe Bonmarito

La caccia al tesoro, streaming

E’ possibile vedere La caccia al tesoro in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.