Edge of tomorrow – Senza domani, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, mercoledì 12 novembre 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Edge of tomorrow – Senza domani. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Edge of tomorrow – Senza domani – Trama

Edge of Tomorrow – Senza domani è un film di fantascienza e azione del 2014, diretto da Doug Liman e distribuito in Italia con il titolo Senza domani. La pellicola è un adattamento del romanzo giapponese All You Need Is Kill di Hiroshi Sakurazaka.

Ambientato in un futuro distopico, il film narra di un’invasione aliena sulla Terra da parte di feroci creature chiamate Mimetic. Il maggiore William “Bill” Cage (Tom Cruise), un ufficiale dell’esercito americano inesperto di combattimento, viene costretto a partecipare a una missione suicida sulle spiagge di Normandia contro gli invasori. Ucciso in pochi minuti durante lo scontro, Cage si risveglia misteriosamente nel giorno precedente, intrappolato in un loop temporale che lo costringe a rivivere all’infinito la stessa battaglia brutale. Ogni morte lo riporta indietro, permettendogli di acquisire esperienza e abilità.

Insieme alla soldatessa d’élite Rita Vrataski (Emily Blunt), soprannominata “Full Metal Bitch” per la sua invincibilità, Cage scopre che il loop è legato al sangue di un Mimetic Omega, il “cervello” della razza aliena. Insieme, devono sfruttare il tempo per localizzare e distruggere la fonte del potere nemico, salvando così l’umanità da una sconfitta imminente. La trama mescola azione adrenalinica, umorismo nero e un concetto originale di “videogioco” applicato alla guerra, rendendolo un blockbuster memorabile.

Edge of tomorrow – Senza domani – Cast

Tom Cruise – Maggiore William “Bill” Cage

Emily Blunt – Soldato di prima classe Rita Vrataski

Bill Paxton – Sergente maggiore Bill Jenkins

Brendan Gleeson – Generale Ironside

Noah Taylor – Dr. Carter

Kick Gurry: Soldato Griff

Dragomir Mrsic: Koba

Charlotte Riley: Kimmel

Jonas Armstrong: Skinner

Franz Drameh: Ford

Masayoshi Haneda: Takeda

Tony Way: Gambol