Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 11 giugno 2025, si occuperà dei casi che seguono.

Delitto di Chiara Poggi: I RIS sono tornati nella villetta di Garlasco per ricostruire in 3D la scena del crimine, utilizzando tecnologie avanzate come laser, scanner e droni per analizzare le traiettorie delle tracce di sangue. Parallelamente, gli inquirenti stanno riesaminando gli alibi di tutte le persone che frequentavano la casa di Chiara. Il padre di Andrea Sempio, intervistato da “Chi l’ha visto?”, ha ribadito: “Mio figlio era a casa con me”. Gli avvocati di Sempio saranno in diretta nella puntata di “Chi l’ha visto?” in onda mercoledì 11 giugno 2025 alle 21:20 su Rai 3.

Villa Pamphili: A Roma, in uno dei parchi più frequentati, sono stati ritrovati i corpi di una bambina di pochi mesi e di una donna. Le autorità chiedono aiuto per identificarle, mostrando i tatuaggi della donna. Le indagini sono in corso per chiarire le cause della morte.

Denisa Adas: La giovane escort scomparsa da un residence a Prato è stata trovata morta in un canneto a Montecatini Terme. L’uomo arrestato ha confessato l’omicidio, ma gli inquirenti lo collegano anche alla sparizione di un’altra donna l’anno scorso. Si indaga su eventuali altre vittime.

Clara Rossignoli: La nonna scomparsa da Legnago è al centro di un’indagine. Tracce biologiche sono state rinvenute nel furgone di un amico dell’ex compagna del nipote, presente a casa di Clara la sera della sparizione. L’uomo ammette un litigio, ma nega ogni coinvolgimento nella scomparsa.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram