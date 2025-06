Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 11 giugno 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film I perfetti innamorati. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

I perfetti innamorati – Trama

I perfetti innamorati (titolo originale: America’s Sweethearts) è una commedia romantica del 2001 diretta da Joe Roth. Gwen Harrison (Catherine Zeta-Jones) ed Eddie Thomas (John Cusack), noti come “i fidanzatini d’America”, sono una celebre coppia di attori di Hollywood, insieme sia sullo schermo che nella vita privata.

Tuttavia, la loro relazione è in crisi: Gwen ha una relazione con l’attore spagnolo Hector (Hank Azaria), mentre Eddie, devastato dal tradimento, si è ritirato in un centro new age. Per promuovere il loro ultimo film, Time Over Time, l’addetto stampa Lee Phillips (Billy Crystal) deve fare di tutto per nascondere la loro separazione al pubblico e ai fan. A complicare le cose, Kiki (Julia Roberts), sorella e assistente di Gwen, è segretamente innamorata di Eddie. Durante l’anteprima organizzata in un lussuoso hotel in Nevada, tra gossip, capricci da star e un regista eccentrico (Christopher Walken), si intrecciano equivoci e sentimenti, portando a risvolti inaspettati.

I perfetti innamorati – Cast

Julia Roberts: Kiki Harrison

Billy Crystal: Lee Phillips

Catherine Zeta-Jones: Gwen Harrison

John Cusack: Eddie Thomas

Hank Azaria: Hector Gorgonzolas

Stanley Tucci: Dave Kingman

Christopher Walken: Hal Weidmann

Alan Arkin: Guida

Seth Green: Danny Wax

Scot Zeller: Davis

Larry King: Se stesso

Rainn Wilson: Dave O’Hanlon

Eric Balfour: Agente di sicurezza

Marty Belafsky: Agente di sicurezza

Byron Allen: Se stesso

