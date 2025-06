Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 11 giugno, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Sopravvissuto – The Martian. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Sopravvissuto – The Martian – Trama

Sopravvissuto – The Martian (2015), diretto da Ridley Scott, è un film di fantascienza basato sul romanzo L’uomo di Marte di Andy Weir. Durante la missione Ares 3 su Marte, l’astronauta Mark Watney (Matt Damon) viene creduto morto dopo una violenta tempesta di sabbia e abbandonato dall’equipaggio, guidato dal comandante Melissa Lewis (Jessica Chastain). Sopravvissuto, Watney si ritrova solo sul pianeta rosso con scarse risorse.

Grazie alle sue competenze di botanico e ingegnere, coltiva patate usando terriccio marziano, feci come concime e producendo acqua tramite combustione di idrazina. Nel frattempo, la NASA, guidata da Teddy Sanders (Jeff Daniels), scopre che è vivo grazie alle immagini satellitari e pianifica una missione di salvataggio. Watney, dopo aver riattivato il Mars Pathfinder per comunicare con la Terra, affronta imprevisti, come l’esplosione della serra, ma con il supporto del team NASA e dell’equipaggio di Ares 3, tenta un audace recupero per tornare a casa. Il film, in onda su Italia 1 mercoledì 11 giugno 2025 alle 21:20, mescola scienza, dramma e umorismo, celebrando l’ingegno umano.

Sopravvissuto – The Martian – Cast

Matt Damon: Mark Watney

Jessica Chastain: Melissa Lewis

Jeff Daniels: Teddy Sanders

Kristen Wiig: Annie Montrose

Chiwetel Ejiofor: Vincent Kapoor

Sean Bean: Mitch Henderson

Michael Peña: Rick Martinez

Kate Mara: Beth Johanssen

Sebastian Stan: Chris Beck

Aksel Hennie: Alex Vogel

Donald Glover: Rich Purnell

Benedict Wong: Bruce Ng

Mackenzie Davis: Mindy Park

Eddy Ko: Guo Ming

Chen Shu: Zhu Tao

Nick Mohammed: Tim Grimes

Enzo Cilenti: Mike Watkins

Jonathan Aris: Brendan Hatch

Naomi Scott: Ryoko

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram