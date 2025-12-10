Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 10 dicembre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.20. La puntata di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025, si occuperà dei casi che seguono.

In diretta da Nardò per la vicenda di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa per 11 giorni e poi ritrovata nella soffitta dell’amico. Un amico, intervistato da Raffaella Griggi durante le ricerche, aveva giurato in lacrime: «Non le ho fatto del male. Spero che torni, ci manca a tutti». Stasera, per la prima volta, testimonianze inedite su cosa è davvero successo in quei giorni di silenzio.

A seguire, la misteriosa scomparsa di Domenico Manzo, che la sera del compleanno della figlia Romina si è allontanato arrabbiato dalla festa ed è svanito nel nulla. Tra pochi giorni si terrà l’udienza preliminare: due amici di Romina sono imputati per sequestro di persona, mentre la stessa Romina è accusata di favoreggiamento. Romina sarà in studio in diretta: «Non c’entro nulla, sono la prima a voler sapere che fine ha fatto mio padre».

Infine, nuovi inquietanti sviluppi sul caso Liliana Resinovich. Il fratello di Liliana ha presentato querela contro Alfonso Buonocore, l’uomo che sostiene di aver ricevuto da Liliana, nel 2019 (due anni prima della scomparsa), la richiesta di due sacchi neri. Buonocore aggiunge anche che un carabiniere gli avrebbe detto di «farsi gli affari suoi»… ma, sempre secondo lui, quel carabiniere sarebbe morto nel 2020, quando Liliana era ancora viva e in buona salute.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? in prima serata su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987