Video l’Eredità 10 dicembre 2025: Lodovica di Reggio Emilia

L’Eredità di mercoledì 10 dicembre 2025. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, anche quest’anno condotta da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campionessa del programma, è Lodovica/strong> di Reggio Emilia.
Lodovica lavora come impiegata. Al suo secondo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo un solo dimezzamento, valeva 90.000 euro. Peccato, riproverà domani!
Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!).
Video L’Eredità del 10-12-2025
La soluzione della puntata è: MAMMA.
Lascia un commento