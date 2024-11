Terza puntata stasera, mercoledì 20 novembre 2024, per lo storico show La Corrida, che Amadeus ha riportato in vita in chiaro su Nove. Chi sarà il capopopolo? Dopo Nino Frassica (6 novembre) e Frank Matano (13 novembre), tocca a Valentina Persia. Appuntamento come sempre alle ore 21,25.

La Corrida di Amadeus, quante puntate

Dopo anni di attesa, il mitico show ideato da Corrado e Riccardo Mantoni torna in televisione con una veste tutta nuova. Amadeus guiderà questa avventura, direttamente dagli studi di Milano, per suscitare una valanga di risate con i classici dilettanti allo sbaraglio, pronti a stupire il pubblico con le loro performance più stravaganti.

Ci sarà un’orchestra di 30 elementi, diretta dal Maestro Leonardo De Amicis, per dare il giusto ritmo a ogni esibizione, mentre il pubblico, tra applausi scroscianti e qualche inevitabile fischietto, decreterà i vincitori. Novità di questa rinnovata edizione: un ospite d’eccezione ripescherà un concorrente per la finale, regalando un finale a sorpresa!

Ma quante puntate andranno in onda per la Corrida di Amadeus? Il programma prevede otto puntate, dal 6 novembre a Natale, al termine delle quali verrà eletto il vincitore assoluto della stagione.

La Corrida di Amadeus in Streaming

Le esibizioni della serata saranno disponibili online a questo link subito dopo la messa in onda.

La Corrida di Amadeus – Trailer

l dilettanti allo sbaraglio non hanno paura di niente e nessuno e sono pronti ad affrontare il giudizio del pubblico a #LaCorrida. Vi aspettiamo da mercoledì 6 novembre in prima serata sul #NOVE pic.twitter.com/WjXH5nNrQQ — NOVE (@nove) October 25, 2024

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram