Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.20. La puntata di oggi, mercoledì 1 ottobre 2025, si occuperà dei casi che seguono.

La puntata apre con un focus sul dramma silenzioso che colpisce i ragazzi: depressione improvvisa, isolamento e il ricorso a intelligenze artificiali per cercare aiuto. Daniele, solo 16 anni, conduce una vita apparentemente serena e eccelle a scuola. Ma a un certo punto, qualcosa scatta dentro di lui: si sente intrappolato, senza via d’uscita, sopraffatto da un’angoscia che lo consuma dall’interno. Andrea, trasferitosi a Perugia per l’università, si ritrova perso in un mondo nuovo e caotico. Disperato, si rivolge a ChatGPT, la piattaforma di intelligenza artificiale, confidandole i suoi tormenti.

Che cosa sta accadendo ai giovani? Il programma esplora come il web, con i suoi filtri distorti e le connessioni virtuali, possa amplificare solitudine e crisi, trasformando un aiuto digitale in un’eco vuota. Un’inchiesta che parte dal vissuto di queste famiglie per sensibilizzare su prevenzione e ascolto.

Ci si sofferma anche su Paolo, 15 anni, vittima di bullismo per i suoi capelli e il suo aspetto gentile. Quelle che sembravano semplici prese in giro hanno ferito profondamente: le parole possono spezzare. Aveva chiesto aiuto? La storia di Paolo diventa un monito sui danni invisibili del cyberbullismo.

Il nuovo colpo di scena nel caso Chiara Poggi. Un twist choc nel delitto di Garlasco: l’ex procuratore Mario Venditti, che nel 2017 richiese l’archiviazione per Andrea Sempio, è ora indagato per corruzione in atti giudiziari.

La famiglia Sempio avrebbe pagato il magistrato? Emergono documenti inediti, tra cui appunti sospetti e trasferimenti di denaro (circa 40mila euro nel 2016), che puntano a un possibile favoritismo. Le perquisizioni recenti nelle case dei familiari di Sempio e dell’ex pm aggiungono tensione a un caso riaperto dopo 18 anni, con nuove analisi sul DNA e impronte sulla scena del crimine. La famiglia Poggi esprime sfinimento: “Siamo esausti, oltre lo sfinimento”.

La strana scomparsa di Elena Vergari. Ritorno su un cold case da 20 anni: Elena Vergari, 47enne svanita da Ladispoli il 5 giugno 2005 dopo un litigio col marito. Una lettera anonima del 2017, con mappa dettagliata, indica un tunnel in campagna a 700 metri da casa come luogo di sepoltura del corpo. È opera di un mitomane o di chi voleva liberarsi la coscienza? Il caso, archiviato nel 2017, è stato ignorato allora, ma ora – grazie agli appelli del fratello Paolo – sono ripartite le ricerche. Nei giorni scorsi, nel punto indicato, sono emerse ossa: analisi in corso per confermarne l’identità. Elena era salita su una Mercedes con targa straniera? O è stato un omicidio occultato? Il programma mostra documenti inediti e invita l’autore della lettera a farsi vivo.

La scomparsa di Nicola Paolozza. Infine, l’enigma di Nicola Paolozza, 69enne ex sindaco di Baselice (Benevento), svanito l’11 agosto 2025. Pochi giorni prima, una vacanza “strana” a Termoli per incontrare una donna conosciuta sui social: foto condivise col paese, ma dubbi su un possibile inganno online (truffa romantica?). L’ultima traccia: telecamere lo riprendono alle 17.55 mentre compra guanti, poi un avvistamento su un sentiero alle 18.20. Ora, un testimone pensa di averlo visto il giorno dopo la scomparsa – un indizio che potrebbe ribaltare tutto. La figlia Alessandra: “Non crediamo sia legato alla donna, ma speriamo torni”. Appello ai termolesi: chi l’ha visto parli.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? in prima serata su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram