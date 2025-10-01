Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 1 ottobre, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film San Andreas. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

San Andreas – Trama

San Andreas è un film catastrofico-thriller del 2015, diretto da Brad Peyton. È un adrenalinico disaster movie che mescola azione mozzafiato, effetti speciali spettacolari e una trama incentrata su un cataclisma naturale. Durata: 114 minuti.

In una giornata apparentemente tranquilla, la faglia di San Andreas – la celebre linea tettonica della California – si attiva, scatenando un terremoto di magnitudo 9, il più potente mai registrato. Il sismologo Lawrence Hayes (Paul Giamatti) e la sua collega Kim Park testano un nuovo modello di previsione dei terremoti alla Hoover Dam, ma un’improvvisa scossa fa crollare la diga e scatena una reazione a catena di devastazioni lungo la costa: Los Angeles e San Francisco vengono rase al suolo da edifici che crollano, tsunami e frane.

In mezzo al caos, Ray Gaines (Dwayne Johnson), pilota di elicotteri per i soccorsi, deve attraversare lo stato distrutto insieme alla ex moglie Emma (Carla Gugino) per salvare la figlia Blake (Alexandra Daddario), intrappolata a San Francisco. Lungo il cammino, affrontano pericoli estremi, inclusi un gruppo di sopravvissuti guidato dal ricco Daniel Riddick (Ioan Gruffudd), mentre emergono crepe enormi nel terreno e onde giganti. Il film esplora temi di famiglia e redenzione tra una distruzione apocalittica, con sequenze visivamente impressionanti che sono valse un Oscar per i migliori effetti speciali.

San Andreas – Cast

Dwayne Johnson interpreta Ray Gaines, un pilota di elicotteri del soccorso che affronta il caos per salvare la sua famiglia.

Carla Gugino è Emma Gaines, l’ex moglie di Ray, determinata a ricongiungersi con lui durante la catastrofe.

Alexandra Daddario recita nel ruolo di Blake Gaines, la figlia teenager dei protagonisti, intrappolata nel disastro.

Ioan Gruffudd dà vita a Daniel Riddick, il fidanzato di Emma e un uomo d’affari ambizioso.

Archie Panjabi è Farah, un’assistente leale e coraggiosa che aiuta nei momenti critici.

Paul Giamatti interpreta il dottor Lawrence Hayes, un sismologo che prevede e analizza le devastanti scosse telluriche.

Special guest Kylie Minogue nel ruolo di Susan Riddick, sorella di Daniel

