Un covo di vipere è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 27 febbraio 2017 ed in replica il 1° ottobre 2025. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, alle prese con non una ma ben due indagini.

Un covo di vipere, trama

Montalbano (Luca Zingaretti), indaga sulla morte di Cosimo Barletta (Marcello Mazzarella), imprenditore che viene ucciso con un colpo di pistola mentre sta facendo colazione. Durante le indagini il Commissario scopre che la vittima aveva numerose foto di donne nude, che ricattava, e che era un famoso strozzino di Vigata. Non solo: l’uomo stava per modificare il proprio testamento per donare tutto ad una ragazza che aveva conosciuto da poco.

L’autopsia rivela però che Barletta, poco prima di essere ucciso, era anche stato avvelenato: due persone, quindi, hanno agito separatamente ed in modo autonomo a poca distanza l’uno dall’altra per ucciderlo. Nel frattempo, Montalbano fa la conoscenza di Camastra (Alessandro Haber), vagabondo che Livia (Sonia Bergamasco) prende a cuore e che decide di aiutare.

Un covo di vipere, finale

-Attenzione: spoiler-

Montalbano scopre che ad uccidere l’uomo è stato Arturo, suo figlio diseredato in difficoltà economiche. Ad avvelenarlo, invece, è stata la figlia Giovanna (Valentina Lodovini), con cui l’uomo aveva intrapreso da tempo una relazione incestuosa, motivo per cui la moglie, quando l’ha scoperto, si è suicidata. La stessa Giovanna, poco prima di essere raggiunta dalla Polizia, si toglie la vita, spiegando le ragioni del suo gesto all’interno di una lettera.

Un covo di vipere, cast

Luca Zingaretti: Salvo Montabano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Roberto Nobile: Nicolò Zito

Sonia Bergamasco: Livia

Marcello Perracchio: Pasquano

Marcello Mazzarella: Cosimo Barletta

Valentina Lodovini: Giovanna

Alessandro Haber: Camastra

Giovanni Visentin: Giudice Tommaseo

